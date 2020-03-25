В Тверской области пропал мужчина с татуировкй церкви на плече
Андрей Викторович Носырев, 1968 года рождения, пропал в городе Ржев Тверской области в ноябре прошлого года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Ориентировку на поиск пропавшего опубликовал "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в соцсети.
Известно, что мужчина ростом 180 см, худощавого телосложения, волосы русые короткостриженные, глаза серо-голубые.
Особые приметы: сломан нос, порвана мочка уха, татуировки на пальцах в виде перстней, на плече - в виде церкви.
Во что был одет пропавший - неизвестно.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910) 646-34-34.
ИСТОЧНИК KP.RU