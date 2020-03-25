В Тверской области пропал мужчина с татуировкй церкви на плече

25 Март 2020 2020-03-25T09:52:49+03:00

Мужчина пропал несколько месяцев назад Фото: vk.com/ "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов"

Он ушел из дома в ноябре прошлого года

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Андрей Викторович Носырев, 1968 года рождения, пропал в городе Ржев Тверской области в ноябре прошлого года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на поиск пропавшего опубликовал "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в соцсети.

Известно, что мужчина ростом 180 см, худощавого телосложения, волосы русые короткостриженные, глаза серо-голубые.

Особые приметы: сломан нос, порвана мочка уха, татуировки на пальцах в виде перстней, на плече - в виде церкви.

Во что был одет пропавший - неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910) 646-34-34.

ИСТОЧНИК KP.RU