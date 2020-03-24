2020-03-24T23:35:52+03:00
Звезды

Тверская филармония из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации переносит концерты

Все билеты действительны!
Ирина ТАРАСОВА
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Все билеты будут действительны! Фото: ТОАФВсе билеты будут действительны! Фото: ТОАФ
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Тверская академическая филармония (ТАОФ) в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией переносит ряд концертов. На этот раз запланированные на 24 марта, 27 марта, 29 марта, 4 апреля (прямая трансляция из Московской филармонии) и 8 апреля.

Концерт, запланированный на 1 апреля «Композиторы с прибаБАХом» перенесен на 14 мая (все билеты действительны, начало концерта в 18.30). С 11 апреля (Вечер фортепианной музыки) перенесен на 15 мая (все билеты действительны, начало концерта в 18.30). С 12 апреля «Москва-Петушки» и «Летучий корабль» перенесены на 17 мая (все билеты действительны). С 14 апреля (Вечер фортепианной музыки) перенесен на 13 мая (все билеты действительны, начало концерта в 18.30).

- Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Если вы приобрели билеты через наш сайт с использованием интернет-кассы Quicktickets, для возврата средств вам необходимо обратиться в «Службу заботы» сервиса и заполнить предложенную форму. Если билеты были куплены в кассе, ждем вас в любой день с 10:00 до 19:00 в кассовом зале Тверской филармонии, - отмечают в ТАОФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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