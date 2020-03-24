В период карантина из-за коронавируса Тверской театр драмы начинает показ спектаклей онлайн

24 Март 2020 2020-03-24T22:30:04+03:00

Первым из них стал "Маскарад"

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С 24 марта, в связи с запретом массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса, Тверской академический театр драмы начинает показ спектаклей онлайн. Первым стала драма «Маскарад» (драма), 12+.

Спектакль был поставлен в 2008 году, в нем играет почти вся труппа театра. «Маскарад» был не единожды номинирован Премией губернатора Тверской области. Его представят в преддверии 27 марта, Международного дня театра.

Оценивая его, театральный критик Анастасия Панченко отметила: «Обязательно сходите на этот спектакль и ответьте на главный вопрос «Почему любовь и безумие ходят рука об руку»?»

Увидеть спектакль можно будет к течение трех дней на ресурсах театра: официальном сайте ТАТД, Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники. О дальнейших спектаклях будет сообщено чуть позже.

Кроме того, на данный момент Тверской театр драмы готовится к празднованию 75-летия Великой Победы. В частности, реализуется проект «Бессмертный полк театра», который будет представлен, в том числе, на Интернет-площадках учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU