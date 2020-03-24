Карантинные фрукты нашли на прилавках магазинов в Твери
Нарушения выявил Россельхознадзор
Проверку не прошли иранские киви и турецкие лимоныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Реализация карантинной продукции осуществлялась в расположенных в Твери сетевых гипермаркетах. Товар на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию был направлен региональным Управлением Россельхознадзора.
По результатам энтомологических исследований, в пробах иранских киви обнаружена тутовая щитовка, а в образцах турецких лимонов - красная померанцевая щитовка.
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU