2020-03-24T21:29:38+03:00
Экономика

Карантинные фрукты нашли на прилавках магазинов в Твери

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Проверку не прошли иранские киви и турецкие лимоныПроверку не прошли иранские киви и турецкие лимоныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Реализация карантинной продукции осуществлялась в расположенных в Твери сетевых гипермаркетах. Товар на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию был направлен региональным Управлением Россельхознадзора.

По результатам энтомологических исследований, в пробах иранских киви обнаружена тутовая щитовка, а в образцах турецких лимонов - красная померанцевая щитовка.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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