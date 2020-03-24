Минприроды начало проверку по факту отстрела лебедей в Конаковском районе Тверской области
Министерство природных ресурсов и окружающей среды инициировало проверку по факту браконьерства, выявленному в Конаковском районе Тверской области.
24 марта в группе "Конаково News" в соцсети появилось анонимное сообщение о том, что в поле между Сажином и Белавино браконьер на "Мерседесе" расстрелял стаю лебедей.
Стреляли с дороги, с близкого расстояния. Четыре лебедя смогли улететь, а один погиб.
- Мужчина с рюкзаком поднял белое тело лебедя и поехал в д. Сажино, - пишет очевидец.
Госохотинспекторами оперативно организована проверка, с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
- Информация по данному факту также направлена в Отдел МВД России по Конаковскому району для принятия мер в соответствии с компетенцией, - сообщили в Минприроды.
За содеянное нарушителю грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU