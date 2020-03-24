2020-03-24T20:52:06+03:00
Общество

Минприроды начало проверку по факту отстрела лебедей в Конаковском районе Тверской области

Нарушителю грозит уголовная ответственность
Ольга ТРОФИМОВА
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Минприроды организована проверка по факту отстрела лебедей в Конаковском районе Фото: архив "КП"Минприроды организована проверка по факту отстрела лебедей в Конаковском районе Фото: архив "КП"
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Министерство природных ресурсов и окружающей среды инициировало проверку по факту браконьерства, выявленному в Конаковском районе Тверской области.

24 марта в группе "Конаково News" в соцсети появилось анонимное сообщение о том, что в поле между Сажином и Белавино браконьер на "Мерседесе" расстрелял стаю лебедей.

Стреляли с дороги, с близкого расстояния. Четыре лебедя смогли улететь, а один погиб.

- Мужчина с рюкзаком поднял белое тело лебедя и поехал в д. Сажино, - пишет очевидец.

Госохотинспекторами оперативно организована проверка, с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

- Информация по данному факту также направлена в Отдел МВД России по Конаковскому району для принятия мер в соответствии с компетенцией, - сообщили в Минприроды.

За содеянное нарушителю грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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