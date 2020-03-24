2020-03-24T19:57:42+03:00
Общество

Жители Тверской области стали меньше жаловаться на вывоз ТКО

Об этом говорят официальные данные
Александр ЖМУЛИН
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На некоторых улицах Твери можно увидеть и такие урны-контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: ПТОНа некоторых улицах Твери можно увидеть и такие урны-контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: ПТО
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Количество жалоб граждан в Госжилинспекцию на проблемы с вывозом мусора в регионе во второй половине 2019 года снизилось на 70% (по сравнению с первым полугодием).

Как сообщило областное правительство, об этом было объявлено на совместном заседании общественных советов при Госжилинспекции, Министерстве энергетики и ЖКХ и Минприроды региона.

В Верхневолжье внедряется раздельная система сбора мусора: вторсырье (бумага, пластик, алюминий, стекло) и смешанные отходы. На заседании сообщили, что до 70-75% увеличился отбор на переработку полезных фракций сухих отходов.

– Целевой задачей нацпроекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, – считает губернатор Игорь Руденя.

До 2024 года в Тверской области запланировано создать ряд объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Цель – достичь обработки 100% твердых коммунальных отходов и переработки свыше 40% ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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