Жители Тверской области стали меньше жаловаться на вывоз ТКО
Количество жалоб граждан в Госжилинспекцию на проблемы с вывозом мусора в регионе во второй половине 2019 года снизилось на 70% (по сравнению с первым полугодием).
Как сообщило областное правительство, об этом было объявлено на совместном заседании общественных советов при Госжилинспекции, Министерстве энергетики и ЖКХ и Минприроды региона.
В Верхневолжье внедряется раздельная система сбора мусора: вторсырье (бумага, пластик, алюминий, стекло) и смешанные отходы. На заседании сообщили, что до 70-75% увеличился отбор на переработку полезных фракций сухих отходов.
– Целевой задачей нацпроекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, – считает губернатор Игорь Руденя.
До 2024 года в Тверской области запланировано создать ряд объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Цель – достичь обработки 100% твердых коммунальных отходов и переработки свыше 40% ТКО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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