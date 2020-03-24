2020-03-24T18:58:17+03:00
Общество

Жителям Тверской области напомнили о новых возможностях материнского капитала

Теперь на эти средства можно построить дачный дом
Виктория ТУШКОВА
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Хотите дачный дом? Получайте маткапитал!Хотите дачный дом? Получайте маткапитал!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С марта 2020 года появилась ещё одна возможность использования средств материнского капитала. Об этом напоминает Тверское отделение Пенсионного фонда. Теперь маткапитал можно потратить на строительство дома на садовом участке.

При этом необходимо соблюсти два условия: участок должен быть у вас в собственности, а также вы должны иметь разрешение на строительство.

Также на средства маткапитала можно купить готовый дачный дом или отремонтировать имеющийся.

Кстати, от семей теперь не требуется приносить в ПФР документы, доказывающие право собственности на земельные участки. Эти сведения Пенсионный фонд запросит самостоятельно, в рамках межведомственного взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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