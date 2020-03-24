Стал известен среднедушевой доход жителя Тверской области

24 Март 2020 2020-03-24T18:34:23+03:00

Согласно статистике, у среднего жителя Тверской области в прошлом году доход превысил 27,5 тысяч рублей в месяц Фото: Олег ЗОЛОТО

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Среднедушевой денежный доход жителя Тверской области в 2019 году составил 27585 рублей 10 копеек в месяц. Такой статистикой поделился Тверьстат. По сравнению с предыдущим годом среднедушевой доход стал выше на 9,8%.

Среднедушевые денежные доходы – это все средства, полученные условным среднестатистическим человеком за определенный период времени. Чтобы вычислить эту сумму, необходимо разделить суммарный доход, полученный всеми жителями региона за год, разделить эту сумму на число жителей, а потом на 12 (тогда мы получим именно месячный доход)

При этом тратил в прошлом году каждый житель региона, по данным Тверьстата, в среднем за месяц 21683 рублей 40 копеек. Имеется в виду сумма, которую человек расходовал на покупку товаров и оплату услуг. Траты в сравнении с 2018 годом выросли на 8,5%.

Вычислив разницу между двумя этими суммами, можно сказать, в среднем после всех необходимых трат у среднего же жителя Тверской области в прошлом году на руках мог оставаться 5901 рубль и 70 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU