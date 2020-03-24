2020-03-24T18:34:23+03:00
Экономика

Стал известен среднедушевой доход жителя Тверской области

Тверьстат обнародовал данные за 2019 год
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Согласно статистике, у среднего жителя Тверской области в прошлом году доход превысил 27,5 тысяч рублей в месяцСогласно статистике, у среднего жителя Тверской области в прошлом году доход превысил 27,5 тысяч рублей в месяцФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Среднедушевой денежный доход жителя Тверской области в 2019 году составил 27585 рублей 10 копеек в месяц. Такой статистикой поделился Тверьстат. По сравнению с предыдущим годом среднедушевой доход стал выше на 9,8%.

Среднедушевые денежные доходы – это все средства, полученные условным среднестатистическим человеком за определенный период времени. Чтобы вычислить эту сумму, необходимо разделить суммарный доход, полученный всеми жителями региона за год, разделить эту сумму на число жителей, а потом на 12 (тогда мы получим именно месячный доход)

При этом тратил в прошлом году каждый житель региона, по данным Тверьстата, в среднем за месяц 21683 рублей 40 копеек. Имеется в виду сумма, которую человек расходовал на покупку товаров и оплату услуг. Траты в сравнении с 2018 годом выросли на 8,5%.

Вычислив разницу между двумя этими суммами, можно сказать, в среднем после всех необходимых трат у среднего же жителя Тверской области в прошлом году на руках мог оставаться 5901 рубль и 70 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тверской области стали меньше жаловаться на вывоз ТКО
Жителям Тверской области напомнили о новых возможностях материнского капитала
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МФЦ обрабатывают помещения и принимают меры профилактики
Стал известен среднедушевой доход жителя Тверской области
Участникам досрочного ЕГЭ в Тверской области придётся подождать
Бешеную енотовидную собаку нашли в собачьей будке в Тверской области
В Тверской области сыр и творог не прошли проверку из-за растительных жиров в составе
В Твери у таксиста-нелегала забрали иномарку
В Тверской области снизилась заболеваемость туберкулёзом
Виновник ДТП с мотоциклом в Твери предстанет перед судом
Женщина и ее сожитель распространяли в Тверской области сильнодействующий препарат
Тверской футбольный клуб будет носить имя города
Хоккеист из Твери Илья Ковальчук призвал подписчиков заниматься спортом во время карантина
Под Мигаловской развязкой в Твери опрокинулся "КамАз"
Количество зараженных коронавирусом в Тверской области на 24 марта 2020 года: подтверждены три случая, новых нет
Жительница Тверской области украла деньги у собутыльника и получила условный срок
С жительницы Тверской области незаконно взимали плату за вывоз мусора
В трех районах Твери ожидаются отключения электроэнергии
Брендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери
Водитель без прав вылетел с дороги на улице Вагжанова в Твери
За два месяца около 600 жителей Тверской области стали жертвами мошенничеств с банковскими картами
На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур
В Тверской области установили сотни туристических указателей
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям рассылают в мессенджерах фейковые "агитки"