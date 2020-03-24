Участникам досрочного ЕГЭ в Тверской области придётся подождать

24 Март 2020 2020-03-24T18:33:46+03:00

Им нужно подать заявление о переносе сдачи экзамена

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Министерство образования Тверской области сообщает, что сроки проведения досрочного периода ЕГЭ 2020 года перенесены на резервные дни основного периода. Поэтому участникам, зарегистрированным на досрочный ЕГЭ, нужно до 30 марта подать заявления об изменении сроков сдачи экзамена.

При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, участник ЕГЭ не может сдавать экзамен в указанный срок, государственная экзаменационная комиссия может его перенести на основной срок.

Заявления подаются в государственную экзаменационную комиссию Тверской области в места, где проводилась регистрация участников на сдачу ЕГЭ в досрочный период. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность участника.

Телефон «горячей линии ЕГЭ» в Тверской области 8 (4822) 32-06-19.

ИСТОЧНИК KP.RU