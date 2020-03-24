2020-03-24T18:25:23+03:00
Общество

Бешеную енотовидную собаку нашли в собачьей будке в Тверской области

С начала года это четырнадцатый случай заболевания
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области енотовидная собака оказалась больна бешенствомВ Тверской области енотовидная собака оказалась больна бешенствомФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Тверской области с начала годы выявлен четырнадцатый случай бешенства, на этот раз в Кимрском районе.

Опасное заболевание специалисты Тверской межобластной ветлаборатории диагностировали у енотовидной собаки, обнаруженной в собачьей будке в деревне Молоствово.

Полученные результаты исследований были направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения, в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тверской области стали меньше жаловаться на вывоз ТКО
Жителям Тверской области напомнили о новых возможностях материнского капитала
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МФЦ обрабатывают помещения и принимают меры профилактики
Стал известен среднедушевой доход жителя Тверской области
Участникам досрочного ЕГЭ в Тверской области придётся подождать
Бешеную енотовидную собаку нашли в собачьей будке в Тверской области
В Тверской области сыр и творог не прошли проверку из-за растительных жиров в составе
В Твери у таксиста-нелегала забрали иномарку
В Тверской области снизилась заболеваемость туберкулёзом
Виновник ДТП с мотоциклом в Твери предстанет перед судом
Женщина и ее сожитель распространяли в Тверской области сильнодействующий препарат
Тверской футбольный клуб будет носить имя города
Хоккеист из Твери Илья Ковальчук призвал подписчиков заниматься спортом во время карантина
Под Мигаловской развязкой в Твери опрокинулся "КамАз"
Количество зараженных коронавирусом в Тверской области на 24 марта 2020 года: подтверждены три случая, новых нет
Жительница Тверской области украла деньги у собутыльника и получила условный срок
С жительницы Тверской области незаконно взимали плату за вывоз мусора
В трех районах Твери ожидаются отключения электроэнергии
Брендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери
Водитель без прав вылетел с дороги на улице Вагжанова в Твери
За два месяца около 600 жителей Тверской области стали жертвами мошенничеств с банковскими картами
На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур
В Тверской области установили сотни туристических указателей
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям рассылают в мессенджерах фейковые "агитки"