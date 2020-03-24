Бешеную енотовидную собаку нашли в собачьей будке в Тверской области
С начала года это четырнадцатый случай заболевания
В Тверской области енотовидная собака оказалась больна бешенствомФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области с начала годы выявлен четырнадцатый случай бешенства, на этот раз в Кимрском районе.
Опасное заболевание специалисты Тверской межобластной ветлаборатории диагностировали у енотовидной собаки, обнаруженной в собачьей будке в деревне Молоствово.
Полученные результаты исследований были направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения, в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU