2020-03-24T16:44:42+03:00
Общество

В Тверской области сыр и творог не прошли проверку из-за растительных жиров в составе

Отбор производился на территории Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВА
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В составе сыра и творога обнаружены растительные жиры Фото: архив "КП"В составе сыра и творога обнаружены растительные жиры Фото: архив "КП"
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В Тверской области специалисты регионального Управления Россельхознадзора в писхоневрологическом интернате произвели отбор проб сыра "Российского", а также творога - в одной из районных больниц области.

Образцы молочных продуктов, произведенных в Брянской и Ивановской областях, были переданы на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию. В результате исследований в составе установлено содержание растительных стеринов: кампестерина, стигмастерина и бета-ситостерина.

Полученные результаты экспертиз направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в Управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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