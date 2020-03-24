В Тверской области сыр и творог не прошли проверку из-за растительных жиров в составе
В Тверской области специалисты регионального Управления Россельхознадзора в писхоневрологическом интернате произвели отбор проб сыра "Российского", а также творога - в одной из районных больниц области.
Образцы молочных продуктов, произведенных в Брянской и Ивановской областях, были переданы на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию. В результате исследований в составе установлено содержание растительных стеринов: кампестерина, стигмастерина и бета-ситостерина.
Полученные результаты экспертиз направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в Управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителей продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU