2020-03-24T16:06:53+03:00
Общество

В Тверской области снизилась заболеваемость туберкулёзом

В начале 2020 года на учете состояли 1172 человека
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жители Тверской области стали меньше болть туберкулёзомЖители Тверской области стали меньше болть туберкулёзомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области улучшилась эпидемиологическая областановка по туберкулёзу. По данным Минздрава, в 2019 году заболели туберкулезом 426 человек, что на 65 человек меньше, чем в 2018 году. В их числе девять детей в возрасте до 14 лет и двое 15-17-летних подростков.

Около 20% из числа впервые заболевших – это осужденные, граждане без определенного места жительства и иностранцы, остальные – постоянные жители области. Половина из них - безработные.

На 1 января 2020 года на учете в Тверском областном клиническом противотуберкулезном диспансере состояли 1172 человека.

- По сравнению с 2018 годом заболеваемость туберкулезом на территории региона снизилась на 13,7% и составила 33,6 человека на 100 тысяч населения (2018 – 45 на 100 тысяч населения), - приводит данные главный врач противотуберкулезного диспансера Алексей Шалаев.

В прошлом году на передвижной флюорографической установке Тверского противотуберкулезного диспансера прошли обследование 6091 человек, у 45 из них выявлена патология легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тверской области стали меньше жаловаться на вывоз ТКО
Жителям Тверской области напомнили о новых возможностях материнского капитала
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МФЦ обрабатывают помещения и принимают меры профилактики
Стал известен среднедушевой доход жителя Тверской области
Участникам досрочного ЕГЭ в Тверской области придётся подождать
Бешеную енотовидную собаку нашли в собачьей будке в Тверской области
В Тверской области сыр и творог не прошли проверку из-за растительных жиров в составе
В Твери у таксиста-нелегала забрали иномарку
В Тверской области снизилась заболеваемость туберкулёзом
Виновник ДТП с мотоциклом в Твери предстанет перед судом
Женщина и ее сожитель распространяли в Тверской области сильнодействующий препарат
Тверской футбольный клуб будет носить имя города
Хоккеист из Твери Илья Ковальчук призвал подписчиков заниматься спортом во время карантина
Под Мигаловской развязкой в Твери опрокинулся "КамАз"
Количество зараженных коронавирусом в Тверской области на 24 марта 2020 года: подтверждены три случая, новых нет
Жительница Тверской области украла деньги у собутыльника и получила условный срок
С жительницы Тверской области незаконно взимали плату за вывоз мусора
В трех районах Твери ожидаются отключения электроэнергии
Брендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери
Водитель без прав вылетел с дороги на улице Вагжанова в Твери
За два месяца около 600 жителей Тверской области стали жертвами мошенничеств с банковскими картами
На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур
В Тверской области установили сотни туристических указателей
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям рассылают в мессенджерах фейковые "агитки"