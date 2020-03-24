В Тверской области снизилась заболеваемость туберкулёзом

24 Март 2020 2020-03-24T16:06:53+03:00

В начале 2020 года на учете состояли 1172 человека

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В Тверской области улучшилась эпидемиологическая областановка по туберкулёзу. По данным Минздрава, в 2019 году заболели туберкулезом 426 человек, что на 65 человек меньше, чем в 2018 году. В их числе девять детей в возрасте до 14 лет и двое 15-17-летних подростков.

Около 20% из числа впервые заболевших – это осужденные, граждане без определенного места жительства и иностранцы, остальные – постоянные жители области. Половина из них - безработные.

На 1 января 2020 года на учете в Тверском областном клиническом противотуберкулезном диспансере состояли 1172 человека.

- По сравнению с 2018 годом заболеваемость туберкулезом на территории региона снизилась на 13,7% и составила 33,6 человека на 100 тысяч населения (2018 – 45 на 100 тысяч населения), - приводит данные главный врач противотуберкулезного диспансера Алексей Шалаев.

В прошлом году на передвижной флюорографической установке Тверского противотуберкулезного диспансера прошли обследование 6091 человек, у 45 из них выявлена патология легких.

ИСТОЧНИК KP.RU