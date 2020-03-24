2020-03-24T15:56:39+03:00
Происшествия

Виновник ДТП с мотоциклом в Твери предстанет перед судом

Суд рассмотрит дело по существу
Ольга ТРОФИМОВА
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Виновник ДТП предстанет перед судом Фото: архив "КП"Виновник ДТП предстанет перед судом Фото: архив "КП"
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Перед судом предстанет 30-летний житель Твери. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Напомним, авария произошла в середине августа 2019 года, на улице Софьи Перовской в Твери. Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21124", не убедился в безопасности маневра, перестроился из крайней левой полосы в правую, где столкнулся с мотоциклом марки "Yamaha" под управлением 22-летнего молодого человека. В результате ДТП мотоциклист выехал на тротуар, врезался в столб и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении водителя автомобиля, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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