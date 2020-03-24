Виновник ДТП с мотоциклом в Твери предстанет перед судом
Перед судом предстанет 30-летний житель Твери. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Напомним, авария произошла в середине августа 2019 года, на улице Софьи Перовской в Твери. Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21124", не убедился в безопасности маневра, перестроился из крайней левой полосы в правую, где столкнулся с мотоциклом марки "Yamaha" под управлением 22-летнего молодого человека. В результате ДТП мотоциклист выехал на тротуар, врезался в столб и от полученных травм скончался на месте происшествия.
Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении водителя автомобиля, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU