Женщина и ее сожитель распространяли в Тверской области сильнодействующий препарат

24 Март 2020 2020-03-24T15:34:37+03:00

Женщина и ее сожитель распространяли сильнодействующий препарат Фото: УМВД России по Тверской области

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Вышневолоцкий" задержали подозреваемых - 45-летнюю местную жительницу и ее сожителя - которые занимались распространением на территории Тверской области сильнодействующего психотропного препарата.

Спецоперация проводилась при силовой поддержке спецподразделения "Гром" УМВД России по Тверской области.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 116 флаконов с веществом.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU