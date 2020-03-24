2020-03-24T15:34:37+03:00
Происшествия

Женщина и ее сожитель распространяли в Тверской области сильнодействующий препарат

Их задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщина и ее сожитель распространяли сильнодействующий препарат Фото: УМВД России по Тверской областиЖенщина и ее сожитель распространяли сильнодействующий препарат Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Вышневолоцкий" задержали подозреваемых - 45-летнюю местную жительницу и ее сожителя - которые занимались распространением на территории Тверской области сильнодействующего психотропного препарата.

Спецоперация проводилась при силовой поддержке спецподразделения "Гром" УМВД России по Тверской области.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 116 флаконов с веществом.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области снизилась заболеваемость туберкулёзом
Виновник ДТП с мотоциклом в Твери предстанет перед судом
Женщина и ее сожитель распространяли в Тверской области сильнодействующий препарат
Тверской футбольный клуб будет носить имя города
Хоккеист из Твери Илья Ковальчук призвал подписчиков заниматься спортом во время карантина
Под Мигаловской развязкой в Твери опрокинулся "КамАз"
Количество зараженных коронавирусом в Тверской области на 24 марта 2020 года: подтверждены три случая, новых нет
Жительница Тверской области украла деньги у собутыльника и получила условный срок
С жительницы Тверской области незаконно взимали плату за вывоз мусора
В трех районах Твери ожидаются отключения электроэнергии
Брендированные автобусы вышли на маршрут №204 в Твери
Водитель без прав вылетел с дороги на улице Вагжанова в Твери
За два месяца около 600 жителей Тверской области стали жертвами мошенничеств с банковскими картами
На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур
В Тверской области установили сотни туристических указателей
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям рассылают в мессенджерах фейковые "агитки"