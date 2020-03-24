Женщина и ее сожитель распространяли в Тверской области сильнодействующий препарат
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Вышневолоцкий" задержали подозреваемых - 45-летнюю местную жительницу и ее сожителя - которые занимались распространением на территории Тверской области сильнодействующего психотропного препарата.
Спецоперация проводилась при силовой поддержке спецподразделения "Гром" УМВД России по Тверской области.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 116 флаконов с веществом.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU