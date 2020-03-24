Тверской футбольный клуб будет носить имя города

24 Март 2020 2020-03-24T15:11:47+03:00

Футбольный клуб будет носить имя города Фото: Виктория ЖУКОВА

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В сети Интернет завершилось голосование по выбору названия для тверского футбольного клуба. Большинство участников поддержали вариант "Тверь".

Напомним, а 2018 году ФК "Волга" (Тверь) лишился лицензии Российского футбольного союза.

Согласно требованиям РФС, клуб с аналогичным или похожим названием не может получить лицензию в течение четырех лет (то есть до июля 2022 года).

Чтобы возродить клуб, пришлось придумывать новое название. На голосование были представлены четыре варианта: ФК "Тверь", ФК "Верхневолжье", ФК "Химик", ФК "Волгари".

По итогам голосования, с явным преимуществом - от 63% до 70% - победил вариант "Тверь".

ИСТОЧНИК KP.RU