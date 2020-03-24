2020-03-24T13:33:53+03:00
Происшествия

Под Мигаловской развязкой в Твери опрокинулся "КамАз"

У большегруза взорвалось колесо
Ольга ТРОФИМОВА
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Под Мигаловской эстакадой опрокинулся "КамАз" Фото: УГИБДД России по Тверской областиПод Мигаловской эстакадой опрокинулся "КамАз" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 24 марта, на развороте под Мигаловской развязкой в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что грузовой "КамАз", двигаясь в сторону Москвы, опрокинулся на бок. Это призошло, потому что у большегруза взорвалось заднее колесо.

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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