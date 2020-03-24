Под Мигаловской развязкой в Твери опрокинулся "КамАз"
У большегруза взорвалось колесо
Под Мигаловской эстакадой опрокинулся "КамАз" Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 24 марта, на развороте под Мигаловской развязкой в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что грузовой "КамАз", двигаясь в сторону Москвы, опрокинулся на бок. Это призошло, потому что у большегруза взорвалось заднее колесо.
В результате ДТП пострадал 28-летний водитель. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU