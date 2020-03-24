Жительница Тверской области украла деньги у собутыльника и получила условный срок

24 Март 2020 2020-03-24T10:34:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстала 42-летняя жительница пос. Максатиха. Женщину обвинили в хищении денежных средств.

Установлено, что подсудимая обратилась к своему знакомому, с которым распивала спиртные напитки, с просьбой занять ей 2000 рублей. Мужчина дал ей банковскую карту, на счету которой находились 20 тысяч рублей, и разршил снять требуемую сумму.

Вместо 2000 рублей женщина сняла 18000 рублей и вернула карту.

Потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Суд признал женщину виновной по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU