Жительница Тверской области украла деньги у собутыльника и получила условный срок
Перед судом предстала 42-летняя жительница пос. Максатиха. Женщину обвинили в хищении денежных средств.
Установлено, что подсудимая обратилась к своему знакомому, с которым распивала спиртные напитки, с просьбой занять ей 2000 рублей. Мужчина дал ей банковскую карту, на счету которой находились 20 тысяч рублей, и разршил снять требуемую сумму.
Вместо 2000 рублей женщина сняла 18000 рублей и вернула карту.
Потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию.
Суд признал женщину виновной по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU