2020-03-24T09:31:43+03:00
Общество

В трех районах Твери ожидаются отключения электроэнергии

Электрики будут проводить плановые работы на сетях
Ольга ТРОФИМОВА
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Из-за плановых работ на сетях три района останутся без светаИз-за плановых работ на сетях три района останутся без светаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери в период с 23 по 27 марта ожидаются плановые отключения электричества в связи с тем, что МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить плановые работы на сетях.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

24 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. А. Томского 12-18; пр-д Б. Заводской 2а-8, 1-7; ул. 3-я Силикатная 3-39, 4-20; 2-й пр-д Р. Люксембург д. 2-14, 1-15; ул. Пржевальского 28-32; ул. Котовского 38, 40.

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Седова 5а (детский сад), 5б (детский сад), 5в, ул.Хромова 4а, 8а, 10, 10к.1, 12, 14, 14а, 16.

25 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Марата 1-47, 2-48; ул. Дачная 51-55; ул. Кольцевая 49-53,52-54; ул. Соминка 50-54.

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Скворцова-Степанова, 10, 12, 14; ул. Благоева, 3, 3 к.2, 3 к.3; ул. Горького, 128 к.2.

26 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: наб. р. Волга 35-53, 46-62.

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. 2-я Лазо, 31; ул. 2-я Серова, 30/24; ул. 1-я Силикатная, 3,5а.

27 марта

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Благоева, 18, ЦТП, 21 б-р Шмидта, 16/14.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

24 марта

С 13:30 до 15:00 по адресам: Двор Пролетарки, д. 47, 48, 156, 118, 122, 116, 105-107, 121, 102, 83, 82, 42.

26 марта

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Пичугина, 50/34, 52, 54, 56, в/ч.

27 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Сквозная 1а-5; ул. Речная 1а-15, 4-12/2; ул. К. Октября 80-114, 93-123.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

24 марта

С 9:30 до 10:00 по адресу: ул. Трехсвятская, 10.

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Новоторжская, д. 3, 5; ул. Советская, д. 8, 10, 10а,12, 14, 23; пл. Театральная, д. 3а, 3б.

25 марта

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Ерофеева, 10, 12, 14, 16; ул. Кайкова, 11, ЦТП, ул. Советская, 42.

25 и 26 марта

С 13:30 до 16:00 по адресам: Беляковский пер., 1, 12; ул. Троицкая, 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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