Водитель без прав вылетел с дороги на улице Вагжанова в Твери

24 Март 2020 2020-03-24T08:47:40+03:00

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Авария произошла ночью, 23 марта, в районе дома №16 по улице Вагжанова в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что 21-летний водитель, не имеющий прав управления транспортным средством, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", не правильно выбрал скорость движения, наехал на дорожное ограждение и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы, был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, в отношении мужчины составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU