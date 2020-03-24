2020-03-24T01:00:59+03:00
Происшествия

За два месяца около 600 жителей Тверской области стали жертвами мошенничеств с банковскими картами

Только за 20 марта жители региона отдали преступникам 1,5 млн рублей
Ирина ТАРАСОВА
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За последнее время число правонарушений с банковскими картами значительно возрослоЗа последнее время число правонарушений с банковскими картами значительно возрослоФото: Анастасия Осипова
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23 марта в УМВД России по Тверской области прошла пресс-конференция, посвященная ситуации, связанной с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За последнее время число подобных правонарушений значительно возросло, что вызывает тревогу у правоохранительных органов.

По данным Информационного центра (ИЦ) УМВД за два месяца 2020 года было зарегистрировано 565 фактов хищений денежных средств (для сравнения - за весь прошлый год 2537), совершенных с использованием банковских карт.

В полиции отмечают, что в основном преступники используют в качестве предлога звонок потерпевшему от имени службы безопасности банка. За два месяца текущего года было зарегистрировано 126 подобных фактов. Поражают факты списания – от 30 тыс. рублей до 6 млн. Только за 20 марта жители области отдали мошенникам 1,5 млн рублей.

Также существуют и другие способы хищения денег со счетов клиентов банков. Это, например, мошенничество под предлогом покупки и продажи товаров через Интернет. Таких случаев за два месяца было зафиксировано 32. Кроме этого, было совершено 29 мошенничеств с предоплатой. В 16 случаях информацию о банковских картах потерпевших преступники получили путем взлома аккаунтов в соцсетях и последующей переписки от имени знакомых.

Наибольшее количество подобных преступлений было совершено в Твери, а также в Вышневолоцком, Торжокском, Осташковском и Удомельском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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