На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур
Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели на рынке в Бежецке проверку соблюдения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.
В ходе рейда установлено, что предприниматели осуществляли реализацию партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.
Также выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, не прошедшей карантинный контроль.
Нарушители привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU