На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур

23 Март 2020 2020-03-23T20:34:43+03:00

Семена агрокультур на рынке в ежецке не прошли контроль надзорного ведомства Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели на рынке в Бежецке проверку соблюдения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В ходе рейда установлено, что предприниматели осуществляли реализацию партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.

Также выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, не прошедшей карантинный контроль.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU