В Тверской области установили сотни туристических указателей

23 Март 2020 2020-03-23T20:27:18+03:00

Они на двух языках — русском и английском

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На дорогах, ведущим к достопримечательностям и различным интересным местам Верхневолжья, установили 502 знака туристской навигации. Это сделано по поручению губернатора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, создание качественной туристской инфраструктуры имеет важное значение для развития отрасли, способствует росту турпотока на территорию Верхневолжья.

Ранее, в 2018 году, на автотрассах Тверской области было установлено 202 дорожных туруказателя.

Все знаки выполнены в едином стиле: на коричневом фоне надписи на двух языках – русском и английском. Указатели делятся на два типа. Одни направляют к воинским захоронениям и братским могилам, памятникам, связанным с Великой Отечественной войной. Другиме подсказывают дорогу к музеям, храмам, бывшим дворянским усадьбам, базам отдыха и т.д.

Работы по установке указателей проводились практически во всех муниципалитетах. Наибольшее число знаков туристической навигации появилось на дорогах Осташковского городского округа, Ржевского, Селижаровского и Старицкого районов.

ИСТОЧНИК KP.RU