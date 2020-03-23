Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям рассылают в мессенджерах фейковые "агитки"

23 Март 2020 2020-03-23T20:22:32+03:00

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Днем, 23 марта, в чатах мессенджеров жителей Тверской области распространилась ложная информация, что за личной перепиской и звонками устанавливается наблюдение.

- В фейковых сообщениях жителей предупреждают, что за распространение шуток и картинок про коронавирус виновным будет грозить арест до 15 суток и штраф, и при этом ссылаются на так называемый "пакет Яровой", который, якобы, вступает в силу с 23 марта, - сообщает официальный портал "Информация о коронавирусе. Тверская область" в соцсети.

Участники рассылки просят распространять "агитки" как можно скорее. Однако, в УМВД России по Тверской олбласти данную информацию не подтверждают и призывают граждан, в условиях режима повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса, проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

УМВД России по Тверской области напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации предусматрена административная ответственность в виде штрафа от тридцати до ста тысяч рублей.

Фейковые "агитки" распространили в мессенджерах жителей Тверской области Фото: vk.com/coronavirus_tverreg

ИСТОЧНИК KP.RU