Под Тверью у должника изъяли автомобиль

23 Март 2020 2020-03-23T18:43:45+03:00

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21 марта автоинспекторы Тверской области в районе с. Лебедево Калининского района остановили водителя, который задолжал более чем 700 000 рублей.

Установлено, что женщина, управлявшая транспортным средством, имеет задолженность по исполнительным производствам ФССП в Алтайском крае. Автомобиль должницы отследили с помощью автоматизированной системы фиксации проходящего транспорта "Поток".

Госавтоинспекторы связались с приставами, которые на месте наложили арест на автомобиль и эвакуировали его на охраняемую стоянку. Теперь водителю необходимо будет оплатить все задолженности для возвращения автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU