Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: В Роспотребнадзоре напоминают, как обратиться в ведомство, минуя личный приём

23 Март 2020 2020-03-23T17:49:41+03:00

Управление Роспотребнадзора будет принимать обращения от граждан онлайн ли по почте Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В меры режима повышенной готовности из-за коронавируса входят ограничения по личным визитам граждан в различные учреждения

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В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 региональное Управление Роспотребнадзора будет принимать обращения от граждан онлайн ли по почте.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области предполагает максимальную изоляцию людей друг от друга. Всем рекомендовано пользоваться удалёнными возможностями обращений в учреждения.

В случае с Роспотребнадзором, это можно сделать следующим образом:

- электронное обращение в разделе «Обращения граждан», размещённом на сайте Роспотребнадзора;

- по почте: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17.

Информацию о регистрации письменных обращений можно получить по телефону: (4822) 34-22-11.

Получение государственных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в электронном виде через портал Госуслуг.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU