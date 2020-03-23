Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: В Роспотребнадзоре напоминают, как обратиться в ведомство, минуя личный приём
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 региональное Управление Роспотребнадзора будет принимать обращения от граждан онлайн ли по почте.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области предполагает максимальную изоляцию людей друг от друга. Всем рекомендовано пользоваться удалёнными возможностями обращений в учреждения.
В случае с Роспотребнадзором, это можно сделать следующим образом:
- электронное обращение в разделе «Обращения граждан», размещённом на сайте Роспотребнадзора;
- по почте: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17.
Информацию о регистрации письменных обращений можно получить по телефону: (4822) 34-22-11.
Получение государственных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в электронном виде через портал Госуслуг.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»