2020-03-23T17:39:59+03:00
Общество

Жители Твери и Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

За неделю количество заболевших снизилось на 12%
Ольга ТРОФИМОВА
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ОРВИ и гриппом в Тверской области стали болеть меньшеОРВИ и гриппом в Тверской области стали болеть меньшеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает контролировать уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.

По данным ведомства, за 12 календарную неделю заболевших в регионе стало меньше на 12%. Порог не превышен как в целом по совокупному населению, так и во всех возрастных группах.

В Твери эпидпорог так же не превышен.

- При лабораторном обследовании заболевших продолжают выделяться преимущественно возбудители негриппозной этиологии, а также единичные вирусы гриппа А и В, - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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