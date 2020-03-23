Жители Твери и Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
За неделю количество заболевших снизилось на 12%
ОРВИ и гриппом в Тверской области стали болеть меньшеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает контролировать уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.
По данным ведомства, за 12 календарную неделю заболевших в регионе стало меньше на 12%. Порог не превышен как в целом по совокупному населению, так и во всех возрастных группах.
В Твери эпидпорог так же не превышен.
- При лабораторном обследовании заболевших продолжают выделяться преимущественно возбудители негриппозной этиологии, а также единичные вирусы гриппа А и В, - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU