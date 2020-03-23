В Тверской области УК рекомендовано провести санобработку домов
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции Государственная жилищная инспекция Тверской области рекомендует управляющим компаниям принять ряд мер.
Сотрудникам УК советуют работать в масках. В жилых домах рекомендовано обрабатывать места общего пользования дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделять ежедневной уборке первых этажей.
Также необходимо в подъездах и офисах УК разместить информацию о профилактических мерах по борьбе с распространением инфекции.
Если в домах, которыми управляет УК, есть жильцы на карантине, необходимо увеличить частоту санобработки лестничных пролетов и подъездов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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