В Тверской области УК рекомендовано провести санобработку домов

23 Март 2020 2020-03-23T17:15:09+03:00

Это мера против распространения коронавируса COVID-19

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Для профилактики распространения коронавирусной инфекции Государственная жилищная инспекция Тверской области рекомендует управляющим компаниям принять ряд мер.

Сотрудникам УК советуют работать в масках. В жилых домах рекомендовано обрабатывать места общего пользования дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделять ежедневной уборке первых этажей.

Также необходимо в подъездах и офисах УК разместить информацию о профилактических мерах по борьбе с распространением инфекции.

Если в домах, которыми управляет УК, есть жильцы на карантине, необходимо увеличить частоту санобработки лестничных пролетов и подъездов.

Всю информацию про коронавирус COVID-19 читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU