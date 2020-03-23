Жительница Тверской области осуждена за угрозу убийством

23 Март 2020 2020-03-23T16:59:47+03:00

За угрозу убийством женщина проведет 360 часов на обязательных работах Фото: архив "КП"

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Перед судом предстала 39-летняя неработающая жительница Кувшиново. Женщину осудили за угрозу убийством в адрес знакомой.

Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате квартиры своей соседки, в ходе ссоры, женщина приревновала своего сожителя к знакомой, взяла нож и стала угрожать ей убийством.

Суд признал подсудимую виновной по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU