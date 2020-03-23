2020-03-23T16:35:36+03:00
Происшествия

Житель Тверской области совершал покупки с помощью украденной банковской карты

За мошенничество ему грозит до двух лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В карты жителя Твери незаконно списали деньгиВ карты жителя Твери незаконно списали деньгиФото: Анастасия ОСИПОВА
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С заявленим о пропаже денег с банковской карты в УМВД России по городу Твери обратился местный житель. Мужчина рассказал, что накануне потерял карту, а позже обнаружил, что с нее списываются деньги.

Полицейские установили, что с похищенной карты были оплачены покупки в одном из сетевых магазинов города. Под подозрение правоохранителей попал 31-летний ранее судимый житель посёлка Элеватор.

В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемый находился в одной очереди с потерпевшим, воспользовался оставленной на кассе картой для оплаты своих покупок.

За мошенничество фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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