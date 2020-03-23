Житель Тверской области совершал покупки с помощью украденной банковской карты
С заявленим о пропаже денег с банковской карты в УМВД России по городу Твери обратился местный житель. Мужчина рассказал, что накануне потерял карту, а позже обнаружил, что с нее списываются деньги.
Полицейские установили, что с похищенной карты были оплачены покупки в одном из сетевых магазинов города. Под подозрение правоохранителей попал 31-летний ранее судимый житель посёлка Элеватор.
В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемый находился в одной очереди с потерпевшим, воспользовался оставленной на кассе картой для оплаты своих покупок.
За мошенничество фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU