В храмах Твери начали молиться об избавлении от коронавируса
Несмотря на официальные цифры по тверскому региону (3 человека с диагнозом коронавируса - Ред.) некая нервозность чувствуется в воздухе. А потому 22 марта для успокоения духа и укреплении веры за богослужением в Воскресенском кафедральном соборе Твери были прочитаны "прошения, возносимые во время распространения вредоносного поветрия".
В тверской епархии уточняют:
- Митрополит Тверской и Кашинский Савва прочел молитву. Тексты молитвенных прошений были утверждены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской Православной Церкви.
Тексты этих молитв прилагаются.
Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия
- Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго
поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя,
недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и
заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.
Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым
оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.
Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая
- Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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