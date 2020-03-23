В храмах Твери начали молиться об избавлении от коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T14:19:12+03:00

Молитвы будут читать за Божественной литургией во всех храмах РПЦ. Фото: Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской и Кашинской епархии

Их будут читать за Божественной литургией во всех храмах РПЦ

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Несмотря на официальные цифры по тверскому региону (3 человека с диагнозом коронавируса - Ред.) некая нервозность чувствуется в воздухе. А потому 22 марта для успокоения духа и укреплении веры за богослужением в Воскресенском кафедральном соборе Твери были прочитаны "прошения, возносимые во время распространения вредоносного поветрия".

В тверской епархии уточняют:

- Митрополит Тверской и Кашинский Савва прочел молитву. Тексты молитвенных прошений были утверждены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской Православной Церкви.

Тексты этих молитв прилагаются.

Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия

- Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго

поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя,

недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и

заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым

оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая

- Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и

Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ИСТОЧНИК KP.RU