2020-03-23T14:18:23+03:00
Коронавирус Covid-19

"Из России с любовью": летчики из Тверской области прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Самолетами в Итальянскую Республику доставили специалистов и обрудование для диагностики и дезинфекции
Ольга ТРОФИМОВА
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Ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии поделятся с итальянцами опытом борьбы с эпидемиями Фото: vk.com/"Минобороны России"Ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии поделятся с итальянцами опытом борьбы с эпидемиями Фото: vk.com/"Минобороны России"
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Ночью, 23 марта, первые самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", что в 30 километрах юго-западнее Рима. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего с военного аэродрома "Чкаловский" в Италию вылетели девять самолетов. В группировку, созданную Министерством обороны РФ, вошли подготовленные экипажи из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Как сообщил источник "КП"-Тверь", в авиагруппировку также вошел экипаж из Тверской области.

По прибытии в Италию летчиками и специалистами приняты все профилактические меры безопасности.

На бортах самолетов, которые участвуют в полетах в Италию, а также на коробках с техникой и обудованием, красуется надпись "Из России с любовью" - на русском, английском и итальянском языках.

Всего, по данным Миноброны, в Итальянскую Республику доставят восемь врачебно-сестринских бригад. Они оснащены необходимым медицинским оборудованием и имуществом.

Ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, поделятся с итальянскими коллегами опытом борьбы с эпидемиями.

Самолеты ВКС России доставили в Италию врачей и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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