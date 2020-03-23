"Из России с любовью": летчики из Тверской области прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Ночью, 23 марта, первые самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", что в 30 километрах юго-западнее Рима. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Всего с военного аэродрома "Чкаловский" в Италию вылетели девять самолетов. В группировку, созданную Министерством обороны РФ, вошли подготовленные экипажи из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.
Как сообщил источник "КП"-Тверь", в авиагруппировку также вошел экипаж из Тверской области.
По прибытии в Италию летчиками и специалистами приняты все профилактические меры безопасности.
На бортах самолетов, которые участвуют в полетах в Италию, а также на коробках с техникой и обудованием, красуется надпись "Из России с любовью" - на русском, английском и итальянском языках.
Всего, по данным Миноброны, в Итальянскую Республику доставят восемь врачебно-сестринских бригад. Они оснащены необходимым медицинским оборудованием и имуществом.
Ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, поделятся с итальянскими коллегами опытом борьбы с эпидемиями.
Самолеты ВКС России доставили в Италию врачей и оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU
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