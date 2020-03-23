Несовершеннолетняя девушка отдыхала в друзьями в Санкт-Петербурге, пока ее искали в Тверской области

23 Март 2020 2020-03-23T13:17:35+03:00

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Пропавшая в поселке Великооктябрьский Фировского района Тверской области несоврешеннолетняя девушка 22 марта вернулась домой.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток ушла в школу, но после уроков домой не вернулась. Выяснилось, что все время, пока ее искали в Тверской области, она находилась с друзьями в Санкт-Петербурге.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

- С целью установления всех обстоятельств ее исчезновения проведение доследственной проверки продолжается, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU