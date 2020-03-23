Несовершеннолетняя девушка отдыхала в друзьями в Санкт-Петербурге, пока ее искали в Тверской области
Пропавшая в поселке Великооктябрьский Фировского района Тверской области несоврешеннолетняя девушка 22 марта вернулась домой.
Напомним, ранее сообщалось, что подросток ушла в школу, но после уроков домой не вернулась. Выяснилось, что все время, пока ее искали в Тверской области, она находилась с друзьями в Санкт-Петербурге.
Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.
- С целью установления всех обстоятельств ее исчезновения проведение доследственной проверки продолжается, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU