2020-03-23T12:08:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в исправительных колониях Тверской области из-за коронавируса: УФСИН запретило свидания с осужденными

О снятии ограничительных мер будет сообщено дополнительно
Ольга ТРОФИМОВА
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Из-за коронавируса в ИК Тверской области запретили свидания с осужденнымиИз-за коронавируса в ИК Тверской области запретили свидания с осужденнымиФото: Мария ЛЕНЦ
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В исправительных учреждениях и следственных изоляторах Тверской области с 16 марта, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России "О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

В связи с карантином в исправительных колониях Тверской области, в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, - информирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, в учреждениях и органах ФСИН России временно ограничен личный прием граждан. Вопросы можно направить письменно по почте или через интернет-приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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