Водитель опрокинулся на легковушке на улице Маяковского в Твери

23 Март 2020 2020-03-23T11:13:35+03:00

Водитель не остановился на требование сотрудников ДПС и совершил опрокидывание Фото: УГИБДД России по Тверской области

Он получил травмы, не угрожающие жизни

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Авария произошла утром, 23 марта, в районе дома №33 на улице Маяковского в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 28-летний водитель автомобиля "Лада Приора", управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не остановился на требование сотрудников ДПС и совершил опрокидывание.

В результате ДТП, водитель получил травмы. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU