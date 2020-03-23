Водитель опрокинулся на легковушке на улице Маяковского в Твери
Он получил травмы, не угрожающие жизни
Водитель не остановился на требование сотрудников ДПС и совершил опрокидывание Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 23 марта, в районе дома №33 на улице Маяковского в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 28-летний водитель автомобиля "Лада Приора", управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не остановился на требование сотрудников ДПС и совершил опрокидывание.
В результате ДТП, водитель получил травмы. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU