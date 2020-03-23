Двое водителей получили травмы в ДТП на автодороге в Конаково Тверской области
Пострадавшие доставлены в больницу
В ДТП пострадали водители иномарок Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 21 марта, на ул. Промышленная у дома № 12 в Конаково Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 31-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Кашкай", двигаясь со стороны улицы Энергетиков в сторону улицы Пригородной, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем "Ауди А7" под управлением 35-летней женщины.
В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU