Двое водителей получили травмы в ДТП на автодороге в Конаково Тверской области

23 Март 2020 2020-03-23T10:13:54+03:00

В ДТП пострадали водители иномарок Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 21 марта, на ул. Промышленная у дома № 12 в Конаково Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 31-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Кашкай", двигаясь со стороны улицы Энергетиков в сторону улицы Пригородной, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем "Ауди А7" под управлением 35-летней женщины.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU