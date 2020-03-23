2020-03-23T09:52:36+03:00
Общество

Селигер Тверской области в тройке лучших озёр для отдыха в стране

Озёра получили места в рейтинге исходя из данных об их посещаемости туристами
Виктория ТУШКОВА
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Селигер - одно из красивейших озёр!Селигер - одно из красивейших озёр!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Топ-10 лучших озер России для отдыха возглавили озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), Ладожское озеро (Ленинградская область и Карелия) и Селигер.

Рейтинг ко Всемирному дню водных ресурсов (он отмечался 22 марта) составил туристический портал Турстат. Ранжировали специалисты озёра согласно данным по их туристической посещаемости.

В десятку лучших также вошли: Большое Яровое озеро в Алтайском крае, Онежское озеро в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, Банное (Якты-Куль) в Башкирии, озеро Чаны в Новосибирской области, Ильмень в Новгородской области, Белое озеро в Вологодской области и Псковско-Чудское озеро в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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