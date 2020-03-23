В Нелидово Тверской области пожарные спасли мужчину из горящего дома
Пострадавший госпитализирован
Нелидовские пожарные спасли мужчину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме, расположенном на 1-ом Пролетарском проезде в Нелидовском городском округе, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 22 марта.
На место ЧП убыли два отделения пожарно-спасательной части №42.
- В ходе тушения пожара, в помещении, спасатели обнаружили мужчину. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали медикам, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Мужчину госпитализировали в ЦРБ Нелидовского городского округа.
Причина пожара устанавливается. В 7:40 утра возгорание было полностью ликвидировано.
ИСТОЧНИК KP.RU