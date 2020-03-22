2020-03-22T19:50:15+03:00
Общество

Жители Твери обсуждают видео: водитель "скорой помощи" помогает женщине выехать с парковки задним ходом

Мужчина руководил процессом, пока дама не завершила манёвр успешно
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Стоп-кадр из видеоролика. vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Дарья КрасноваСтоп-кадр из видеоролика. vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Дарья Краснова
Изменить размер текста:

В Твери водитель машины "скорой помощи" помог женщине выехать задним ходом с места во дворе, где было припарковано её авто. Судя по всему, справиться самостоятельно у женщины не получалось: ширины дороги не хватало для лёгкого манёвра.

Выйдя из машины "скорой" водитель начал руководить процессом, и дама благополучно покинула парковочное место.

Эту ситуацию, произошедшую в одном из тверских дворов, на камеру мобильного телефона сняла Дарья Краснова и опубликовала видео на страничке "Подслушано у водителей. Тверь".

Под видеороликом набралось больше сотни комментариев. Чуть было не разгорелся спор, стоило ли такое незначительное событие публикации в соцсети. Тем не менее, большинство комментирующих сошлись во мнении, что водитель "скорой" молодец и настоящий мужчина, "каких мало".

В Твери водитель "Скорой" помогает женщине выехать задним ходом. Автор видео: Дарья Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Твери обсуждают видео: водитель "скорой помощи" помогает женщине выехать с парковки задним ходом
Жители Тверской области могут стать волонтёрами на период сложной эпидемической ситуации
В Тверской области пожарные спасли человека из горящего дома
Новых случаев коронавируса COVID-19 в Тверской области не зарегистрировано
Тверские медики поделились в соцсетях фото из инфекционного госпиталя и поддержали флешмоб #StayHome
Похитителя аккумулятора в Тверской области полицейские нашли по оставленным следам
Жителям Тверской области старше шестидесяти лет рекомендовали не посещать публичные места
В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области искупали медвежат и сняли умилительную процедуру на видео
Вернувшихся из-за границы жителей Твери просят пройти телефонный опрос о состоянии здоровья
Двое пьяных мужчин устроили ДТП на проспекте Победы в Твери
Тверское суворовское училище переедет в новое здание в новом учебном году
Тверь поддержала весёлый челлендж группы "Little Big"
В Тверской области за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса
Почти 72 тысячи рублей "увела" с карты жителя Тверской области "служба безопасности" банка