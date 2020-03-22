Жители Твери обсуждают видео: водитель "скорой помощи" помогает женщине выехать с парковки задним ходом

22 Март 2020 2020-03-22T19:50:15+03:00

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В Твери водитель машины "скорой помощи" помог женщине выехать задним ходом с места во дворе, где было припарковано её авто. Судя по всему, справиться самостоятельно у женщины не получалось: ширины дороги не хватало для лёгкого манёвра.

Выйдя из машины "скорой" водитель начал руководить процессом, и дама благополучно покинула парковочное место.

Эту ситуацию, произошедшую в одном из тверских дворов, на камеру мобильного телефона сняла Дарья Краснова и опубликовала видео на страничке "Подслушано у водителей. Тверь".

Под видеороликом набралось больше сотни комментариев. Чуть было не разгорелся спор, стоило ли такое незначительное событие публикации в соцсети. Тем не менее, большинство комментирующих сошлись во мнении, что водитель "скорой" молодец и настоящий мужчина, "каких мало".

В Твери водитель "Скорой" помогает женщине выехать задним ходом. Автор видео: Дарья Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU