Жители Тверской области могут стать волонтёрами на период сложной эпидемической ситуации
Начал работу сайт мывместе2020.рф для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщает Правительство Тверской области.
На данном портале каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром и узнать полезные новости.
Волонтёры могут помочь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в организации работы региональных штабов. Волонтёры, имеющие образование психолога, могут оказывать психологическую поддержку людям по телефону.
Организации могут разместить на сайте информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться – продуктах, средствах, услугах.
Кроме того, на сайте собраны основные онлайн-ресурсы с полезной информацией, сервисы для удалённой работы, информация о скидках и промокодах.
Контактный e-mail проекта: help@dobro.ru, телефон +7 925 212-38-56.
ИСТОЧНИК KP.RU
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