Жители Тверской области могут стать волонтёрами на период сложной эпидемической ситуации

22 Март 2020 2020-03-22T18:53:57+03:00

На данном портале каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром и узнать полезные новости. Фото: мывместе2020.рф

Добровольцы могут купить продукты пожилому человеку или оказать психологическую помощь тем, кому она нужна

Изменить размер текста: A A

Начал работу сайт мывместе2020.рф для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщает Правительство Тверской области.

На данном портале каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром и узнать полезные новости.

Волонтёры могут помочь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в организации работы региональных штабов. Волонтёры, имеющие образование психолога, могут оказывать психологическую поддержку людям по телефону.

Организации могут разместить на сайте информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться – продуктах, средствах, услугах.

Кроме того, на сайте собраны основные онлайн-ресурсы с полезной информацией, сервисы для удалённой работы, информация о скидках и промокодах.

Контактный e-mail проекта: help@dobro.ru, телефон +7 925 212-38-56.

ИСТОЧНИК KP.RU