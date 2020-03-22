В Тверской области пожарные спасли человека из горящего дома

22 Март 2020 2020-03-22T17:03:17+03:00

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Утром 22 марта в Нелидово произошёл пожар. Горел двухквартирный жилой дом на 1-ом Пролетарском проезде. Пожар мог бы закончиться трагедией, если бы не профессионализм огнеборцев пожарно-спасательной части №42 Нелидовского городского округа, которые спасли жизнь человеку.

Тушить пожар были направлены два отделения ПСЧ. В горящем доме прибывшие на место пожарные обнаружили мужчину. Его оперативно вынесли на свежий воздух и передали под опеку медиков. На "скорой" мужчину отвезли в нелидовскую Центральную районную больницу.

Причины этого пожара устанавливаются. А Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU