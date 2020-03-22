2020-03-22T14:30:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Тверские медики поделились в соцсетях фото из инфекционного госпиталя и поддержали флешмоб #StayHome

Врачи со всего мира призывают не нарушать режим самоизоляции
Виктория ТУШКОВА
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Фотография, сделанная в инфекционном госпитале Калининской ЦРБ. Фото: Игорь АлышевФотография, сделанная в инфекционном госпитале Калининской ЦРБ. Фото: Игорь Алышев
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В соцсетях появилась фотография, сделанная в Калининской ЦРБ, где в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19 сейчас развёрнут инфекционный госпиталь.

Фото разместил Игорь Алышев, руководитель рабочей группы областной Общественной палаты по взаимодействию с органами власти и медицинскими учреждениями по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

На фото - медики в защитной экипировке: комбинезонах, масках, очках, перчатках, шапочках. В комментариях под фотографией объясняется, что на ней запечатлены главный врач Калининской ЦРБ Александр Харченко и главный внештатный инфекционист Минздрава Тверской области Андрей Никифоров, а подобная форма одежды сейчас для медиков инфекционного госпиталя является обычной и ежедневной.

У фотографии также есть подпись: "Мы будем на работе, а вы побудьте за нас дома". Она перекликается с девизом флешмоба, который поддерживают медики стран, где регистрировался COVID-19: "Я работаю ради тебя, останься дома ради меня".

Флешмоб #StayHome запустили малазийские врачи. Они сфотографировались с листами бумаги, на которых было написано "Я работаю ради тебя, останься дома ради меня". Таким образом медики попросили местных жителей помочь в их работе по сдерживанию вируса и не покидать без крайней надобности свои дома.

Тверские врачи поддерживают флешмоб #StayHome. Фото: Игорь Алышев.

Тверские врачи поддерживают флешмоб #StayHome. Фото: Игорь Алышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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