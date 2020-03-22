Похитителя аккумулятора в Тверской области полицейские нашли по оставленным следам
У 26-летней жительницы посёлка Пено из машины вытащили аккумулятор. Как рассказала девушка полицейским, она днём ранее припарковала свой автомобиль марки «ВАЗ» во дворе дома. А когда вернулась к машине, обнаружила вскрытый капот и отсутствие аккумулятора стоимостью 7 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и нашли на месте преступления следы обуви предполагаемого преступника.
Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался неработающий 23-летний односельчанин потерпевшей. Мужчина сознался правоохранителям в содеянном и вернул аккумулятор владелице.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.
Данная статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU