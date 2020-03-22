В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области искупали медвежат и сняли умилительную процедуру на видео

22 Март 2020 2020-03-22T11:05:35+03:00

В процессе некоторые медвежата выглядели немного растерянно, но не сопротивлялись процедурам. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/obrcrussia

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Центр спасения медвежат-сирот опубликовал в интернете видео купания маленьких медвежат. Малыши скоро должны отправиться жить в медвежий домик, это очередной этап их реабилитации. Но перед переездом требуются банные процедуры!

- В берлоге за чистотой своих детёнышей следит медведица, в Центре спасения медвежат-сирот эта обязанность лежит на плечах сотрудников, - рассказывают специалисты Центра. - Тёплая вода с добавлением биологически-активных веществ и экстракта ромашки обладает регенерирующими, противовоспалительными и антисептическими действиями.

Видео необычайно умилительное. Мохнатых малышей купают в маленькой ванночке, а потом заботливо вытирают полотенцем. Медвежата сучат косолапыми ножонками и растопыривают когтистые пальцы.

В общем, смотрите сами!

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области купают маленьких медвежат!.Прежде чем перевести нашу мохнатую команду в медвежий домик (следующий этап), медвежат необходимо помыть. В берлоге за чистотой своих детенышей следит медведица, в Центре спасения медвежат-сирот эта обязанность лежит на плечах сотрудников. Подробнее про нашу работу: orphan-bear.org/

ИСТОЧНИК KP.RU