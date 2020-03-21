Тверское суворовское училище переедет в новое здание в новом учебном году
Строительство нового здания для Тверского суворовского училища в Мигалово идёт с опережением графика.
По информации Правительство Тверской области, уже готов главный учебный корпус, в процессе строительства находятся здания столовой, спального корпуса, медицинского блока и КПП.
По проекту рядом с корпусами расположится площадь для торжественных построений, плац, и спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком.
Напомним, строительство нового здания для Тверского СВУ началось в прошлом году, первый камень на месте будущего комплекса был заложен 21 февраля 2019 года. Новый корпус будет рассчитан на 560 учебных мест.
Сейчас суворовцы учатся и живут в зданиях 1940-х годов постройк, на улице Софьи Перовской, рядом с обелиском Победы. Решение о строительстве нового комплекса для Тверского суворовского училища было принято по итогам встречи губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года.
Проект комплекса зданий Тверского СВУ. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU