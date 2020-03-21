Тверское суворовское училище переедет в новое здание в новом учебном году

21 Март 2020 2020-03-21T19:59:45+03:00

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Строительство нового здания для Тверского суворовского училища в Мигалово идёт с опережением графика.

По информации Правительство Тверской области, уже готов главный учебный корпус, в процессе строительства находятся здания столовой, спального корпуса, медицинского блока и КПП.

По проекту рядом с корпусами расположится площадь для торжественных построений, плац, и спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком.

Напомним, строительство нового здания для Тверского СВУ началось в прошлом году, первый камень на месте будущего комплекса был заложен 21 февраля 2019 года. Новый корпус будет рассчитан на 560 учебных мест.

Сейчас суворовцы учатся и живут в зданиях 1940-х годов постройк, на улице Софьи Перовской, рядом с обелиском Победы. Решение о строительстве нового комплекса для Тверского суворовского училища было принято по итогам встречи губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года.

Проект комплекса зданий Тверского СВУ. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU