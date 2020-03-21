2020-03-21T19:59:45+03:00
Общество

Тверское суворовское училище переедет в новое здание в новом учебном году

Стройка идёт с опережением сроков
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
На стройке нового комплекса СВУ. Фото: ПТОНа стройке нового комплекса СВУ. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Строительство нового здания для Тверского суворовского училища в Мигалово идёт с опережением графика.

По информации Правительство Тверской области, уже готов главный учебный корпус, в процессе строительства находятся здания столовой, спального корпуса, медицинского блока и КПП.

По проекту рядом с корпусами расположится площадь для торжественных построений, плац, и спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком.

Напомним, строительство нового здания для Тверского СВУ началось в прошлом году, первый камень на месте будущего комплекса был заложен 21 февраля 2019 года. Новый корпус будет рассчитан на 560 учебных мест.

Сейчас суворовцы учатся и живут в зданиях 1940-х годов постройк, на улице Софьи Перовской, рядом с обелиском Победы. Решение о строительстве нового комплекса для Тверского суворовского училища было принято по итогам встречи губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года.

Проект комплекса зданий Тверского СВУ. Фото: ПТО

Проект комплекса зданий Тверского СВУ. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверское суворовское училище переедет в новое здание в новом учебном году
Тверь поддержала весёлый челлендж группы "Little Big"
В Тверской области за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса
Почти 72 тысячи рублей "увела" с карты жителя Тверской области "служба безопасности" банка
Пенсионеров Твери просят воздержаться от походов в рестораны и кафе
В Тверской области имеется 118 аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Ни авто, ни денег: желая купить машину, житель Твери перевёл мошенникам 310 тысяч рублей
Наркотики в значительном размере изъяли у жителя Вышнего Волочка Тверской области
Тверские библиотеки закрываются для читателей из-за угрозы коронавируса
Под брендом "Транспорт Верхневолжья" в Твери на линию вышли автобусы №№ 14 и 227
Это вирус твоей любви: Одним из первых онлайн-концертов в Твери стало выступление Евгения Окунева
"Газель" не поместилась под Новый мост на набережной в Твери
В Твери временно закрыт для посещений Ботанический сад
В Тверской области по региональной программе отремонтируют 63 школы
Тверской регион обеспечен тест-системами для определения коронавируса
Новых случаев коронавируса в Тверской области не зарегистрировано
На ремонт ДК в Тверской области дают 11 млн. рублей
Фольклористы Твери представили свою инструкцию по защите от коронавируса
Два человека погибли в аварии с грузовиком на скоростной трассе М-11 в Тверской области
Житель Твери зарезал приятеля, заступаясь за подругу
Случайный знакомый украл у жительницы Тверской области фотоаппарат и мясорубку
Игорь Руденя поучаствовал в федеральном селекторе по противодействию коронавирусу
Житель Тверской области угнал машину, чтобы навестить тётю
Минприроды Тверской области начало дистанционно выдавать охотничьи билеты