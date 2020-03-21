Тверь поддержала весёлый челлендж группы "Little Big"

21 Март 2020 2020-03-21T19:10:15+03:00

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Тверь присоединилась к челленджу, который группа "Little Big" запустила к своей песне для Евровидения-2020. Увы, песне "Uno" не судьба представить Россию на этом популярнейшем международном конкурсе. В этом году Евровидение отменили, а в следующем участники конкурса должны будут представить новые песни. Тем не менее #unovisionchallenge "Little Big" только набирает обороты.

В Твери к весёлому действу присоединились члены Совета молодёжи Тверского вагоностроительного завода и сотрудники компании "2050 Интегратор". Они записали зажигательное видео и разместили его в сети. "Молодёжка" ТВЗ также сообщила что передаёт челлендж-эстафету своим коллегам - Совету молодёжи Новочеркасского электровозостроительного завода.

Ранее к челленджу также присоединились тверские ведущие праздников и мероприятий. Они записали смешной ролик на злобу дня, использовав в качестве аксессуаров медицинские маски, туалетную бумагу и пачки гречки. Своё видео ребята назвали «Дефицитный Challenge».

Смотрите видео:

Тверской вагонзавод в челлендже группы "Linnle Big".

Тверские ведущие в челлендже группы "Little Big".

ИСТОЧНИК KP.RU