2020-03-21T19:10:15+03:00
Общество

Тверь поддержала весёлый челлендж группы "Little Big"

Смешные ролики набирают просмотры в интернете
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Челлендж группы "Little Big" в Твери. Фото: стоп-кадр из видеоролика ТВЗ, vk.com/tvervzЧеллендж группы "Little Big" в Твери. Фото: стоп-кадр из видеоролика ТВЗ, vk.com/tvervz
Изменить размер текста:

Тверь присоединилась к челленджу, который группа "Little Big" запустила к своей песне для Евровидения-2020. Увы, песне "Uno" не судьба представить Россию на этом популярнейшем международном конкурсе. В этом году Евровидение отменили, а в следующем участники конкурса должны будут представить новые песни. Тем не менее #unovisionchallenge "Little Big" только набирает обороты.

В Твери к весёлому действу присоединились члены Совета молодёжи Тверского вагоностроительного завода и сотрудники компании "2050 Интегратор". Они записали зажигательное видео и разместили его в сети. "Молодёжка" ТВЗ также сообщила что передаёт челлендж-эстафету своим коллегам - Совету молодёжи Новочеркасского электровозостроительного завода.

Ранее к челленджу также присоединились тверские ведущие праздников и мероприятий. Они записали смешной ролик на злобу дня, использовав в качестве аксессуаров медицинские маски, туалетную бумагу и пачки гречки. Своё видео ребята назвали «Дефицитный Challenge».

Смотрите видео:

Тверской вагонзавод в челлендже группы "Linnle Big".

Тверские ведущие в челлендже группы "Little Big".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверское суворовское училище переедет в новое здание в новом учебном году
Тверь поддержала весёлый челлендж группы "Little Big"
В Тверской области за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса
Почти 72 тысячи рублей "увела" с карты жителя Тверской области "служба безопасности" банка
Пенсионеров Твери просят воздержаться от походов в рестораны и кафе
В Тверской области имеется 118 аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Ни авто, ни денег: желая купить машину, житель Твери перевёл мошенникам 310 тысяч рублей
Наркотики в значительном размере изъяли у жителя Вышнего Волочка Тверской области
Тверские библиотеки закрываются для читателей из-за угрозы коронавируса
Под брендом "Транспорт Верхневолжья" в Твери на линию вышли автобусы №№ 14 и 227
Это вирус твоей любви: Одним из первых онлайн-концертов в Твери стало выступление Евгения Окунева
"Газель" не поместилась под Новый мост на набережной в Твери
В Твери временно закрыт для посещений Ботанический сад
В Тверской области по региональной программе отремонтируют 63 школы
Тверской регион обеспечен тест-системами для определения коронавируса
Новых случаев коронавируса в Тверской области не зарегистрировано
На ремонт ДК в Тверской области дают 11 млн. рублей
Фольклористы Твери представили свою инструкцию по защите от коронавируса
Два человека погибли в аварии с грузовиком на скоростной трассе М-11 в Тверской области
Житель Твери зарезал приятеля, заступаясь за подругу
Случайный знакомый украл у жительницы Тверской области фотоаппарат и мясорубку
Игорь Руденя поучаствовал в федеральном селекторе по противодействию коронавирусу
Житель Тверской области угнал машину, чтобы навестить тётю
Минприроды Тверской области начало дистанционно выдавать охотничьи билеты