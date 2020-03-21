Почти 72 тысячи рублей "увела" с карты жителя Тверской области "служба безопасности" банка

21 Март 2020 2020-03-21T16:05:53+03:00

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37-летний житель Вышнего Волочка попался на распространённую уловку телефонных мошенников. Мужчине позвонили с неизвестного номера и, представившись службой безопасности его банка, сообщили, что с его счёта кто-то пытается списать крупную сумму.

Мошенники предложили потерпевшему перевести деньги на "безопасный счёт", что он, испугавшись за свои кровные, сделал незамедлительно. В итоге мужчина лишился 71 500 рублей. После этого связь с «работником банка» прекратилась.

Интересный факт: мужчина признался сотрудникам полиции, что неоднократно слышал о дистанционных мошенничествах, но искренне считал, что с ним общается специалист банка, которому можно доверять. Мошенники умело застали его врасплох и сыграли на его растерянности.

В Управлении МВД по Тверской области предупреждают: ни в коем случае не выполняйте просьбы незнакомцев, тем более, если речь идет о переводе денежных средств. Главной задачей мошенников является ввести человека в стресс, что они делают весьма умело.

В похожей ситуации нужно положить трубку и самому позвонить на горячую линию банка, либо лично обратиться в финансовое учреждение за разъяснениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU