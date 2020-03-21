2020-03-21T12:03:03+03:00
Происшествия

Ни авто, ни денег: желая купить машину, житель Твери перевёл мошенникам 310 тысяч рублей

Теперь помочь неудачливому покупателю пытаются полицейские
Виктория ТУШКОВА
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Не переводите предоплату, не проверив чистоплотность продавца!Не переводите предоплату, не проверив чистоплотность продавца!Фото: Мария ОСИПОВА
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Доверяй, но проверяй! Об этом принципе забыл 30-летний житель Твери, планировавший покупку автомобиля. На одном из сайтов мужчина увидел объявление о продаже машины. Авто ему приглянулось, и он начал расспрашивать продавца о состоянии машины.

Получив ответы, которые его удовлетворили, будущий автовладелец сообщил, что готов на сделку, и продавец попросил перевести предоплату за автомобиль на его карту. На радостях потерпевший перевёл 310 тысяч рублей.

Радость оказалась недолгой. Спустя время, продавец перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Полицейские разыскивают "продавца", возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

В Управлении МВД по Тверской области напоминают: нельзя доверять свою банковскую карту и её данные третьим лицам; нельзя записывать ПИН-код в легкодоступных местах; не стоит оставлять данные о себе и своей карте на интернет-сайтах. Если вам позвонили и сообщили о проблемах со счётом или банковской картой, ничего не предпринимайте пока не проверите эту информацию лично в ближайшем отделении вашего банка. Обо всех случаях мошенничества сообщайте в полицию!

ИСТОЧНИК KP.RU

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