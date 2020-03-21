2020-03-21T11:29:06+03:00
Происшествия

Наркотики в значительном размере изъяли у жителя Вышнего Волочка Тверской области

Мужчина попал в поле зрение полицейских в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
Виктория ТУШКОВА
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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Вышневолоцкие полицейские задержали на одной из улиц райцентра 42-летнего местного жителя. При личном досмотре у мужчины обнаружили подозрительный свёрток. Эксперты подтвердили предположение наркополицейских: в свёртке мужчина хранил синтетический наркотик.

- Исследованием экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что в свёртке находилось наркотическое средство N-метилэфедрон массой 0,27 грамм, что является значительным размером, - сообщила 21 марта 2020 года пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимум, что может ему грозить по этой статье - лишение свободы на срок до трёх лет и штраф.

Под подозрение мужчина попал в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью". Акция длится с 16 до 27 марта. Если вам известно о местонахождении наркопритона, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях, сообщите по телефонам: 8(4822) 52-26-00 (дежурная часть УМВД по Тверской области) , 8(4822) 42-23-10 (дежурная часть УМВД по городу Твери) или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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