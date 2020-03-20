2020-03-21T00:13:20+03:00
Звезды

Это вирус твоей любви: Одним из первых онлайн-концертов в Твери стало выступление Евгения Окунева

Многие музыканты также меняют формат общения со зрителями
Ирина ТАРАСОВА
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Одна из песен была посвящена… вирусу. Правда, вирусу любви.Одна из песен была посвящена… вирусу. Правда, вирусу любви.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Новые обстоятельства диктуют свои новые правила. Многие мероприятия постепенно из реальности перемещаются в онлайн-режим. Одним из них 20 марта в Твери стал концерт певца Евгения Окунева.

Еще 18 марта он сообщал, что его пресс-конференция в магазине «Абракнигабра» - в силе, однако сутки спустя, планы изменились.

Певец вместе с рэп-исполнителем Маратом Корнауховым ответили на вопросы своих поклонников, рассказали о планах и спели, как любимые многими, так и новые песни. Одна из них прозвучала впервые и, конечно, посвящена она была… вирусу. Правда, вирусу любви.

- Это вирус твоей любви. Он уже у меня в крови, - пели исполнители…

И в это же время в общем чате их поддерживали зрители: Ни в коем случае не унывать!», «Любовирус. Заражайте всех!», «Вы заслуживаете этот вирус любви!»

В завершении концерта Евгений Окунев разыграл подарки, отметил, что концерт в честь его дня рождения (28 марта в Биг Бене) перенесен приблизительно на начало мая и завершил трансляцию словами: «Всем удачи. Спасибо огромное! Всех ценю и люблю. Будьте здоровы!»

Зрители тут же пожелали исполнителям если и болеть, то только им Фото: Ирина ТАРАСОВА

Зрители тут же пожелали исполнителям если и болеть, то только имФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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