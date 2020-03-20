"Газель" не поместилась под Новый мост на набережной в Твери

20 Март 2020 2020-03-20T19:05:15+03:00

"Газель" застряла под Новым мостом на набережной Фото: vk.com/"News 69"/Павел Андреевич

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Авария произошла 20 марта на набережной Степана Разина в Твери.

Водитель автомобиля "Газель" с тентом не рассчитал высоту Нового моста через Волгу, попытался проехать под ним и застрял. Тент сложился, а содержимое кузова высыпалось на проезжую часть.

О происшествии сообщили очевидцы в группе "News 69" в соцсети.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. На некоторое время проезд под мостом был затруднен.

ИСТОЧНИК KP.RU