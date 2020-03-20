"Газель" не поместилась под Новый мост на набережной в Твери
Содержимое кузова высыпалось на дорогу
"Газель" застряла под Новым мостом на набережной Фото: vk.com/"News 69"/Павел Андреевич
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Авария произошла 20 марта на набережной Степана Разина в Твери.
Водитель автомобиля "Газель" с тентом не рассчитал высоту Нового моста через Волгу, попытался проехать под ним и застрял. Тент сложился, а содержимое кузова высыпалось на проезжую часть.
О происшествии сообщили очевидцы в группе "News 69" в соцсети.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. На некоторое время проезд под мостом был затруднен.
ИСТОЧНИК KP.RU